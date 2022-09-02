Школьникам рассказали, как можно пользоваться телефонами в школах

Учащиеся смогут пользоваться телефонами в школах во время перемен и для экстренной связи. Об этом говорится в официальном Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».
«Коротко: на уроках в учебных целях - нет. Для экстренной связи и на переменах - да», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для показа видеоматериала или электронного документа учителя на уроках могут воспользоваться компьютером, планшетом или интерактивной доской.
В «Госуслугах» подчеркнули, что в 2022-2022 учебном году нововведений по использованию телефонов в школе нет. Уточняется, что родитель школьников могут договориться с преподавателями, чтобы дети сдавали гаджеты перед началом урока или использовали только кнопочные устройства.
«Если срочно понадобится связаться с родителями на перемене или применить гаджет по медпоказаниям, никаких ограничений для ребенка не будет», — говорится в сообщении.
В конце августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года в школах страны нельзя будет пользоваться мобильными телефонами во время уроков.
В Роспотребнадзоре пояснили, что с 2021 года действует требование СанПиН об ограничении использования мобильных телефонов в учебных целях и речь о каких-либо новых ограничениях с 1 сентября 2022 года не идет.