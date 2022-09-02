Школьникам рассказали, как можно пользоваться телефонами в школах

Учащиеся смогут пользоваться телефонами в школах во время перемен и для экстренной связи. Об этом говорится в официальном Telegram-канале «Госуслуги: для родителей».

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«Коротко: на уроках в учебных целях - нет. Для экстренной связи и на переменах - да», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для показа видеоматериала или электронного документа учителя на уроках могут воспользоваться компьютером, планшетом или интерактивной доской.

В «Госуслугах» подчеркнули, что в 2022-2022 учебном году нововведений по использованию телефонов в школе нет. Уточняется, что родитель школьников могут договориться с преподавателями, чтобы дети сдавали гаджеты перед началом урока или использовали только кнопочные устройства.

«Если срочно понадобится связаться с родителями на перемене или применить гаджет по медпоказаниям, никаких ограничений для ребенка не будет», — говорится в сообщении.

В конце августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года в школах страны нельзя будет пользоваться мобильными телефонами во время уроков.