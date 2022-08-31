Учителя высказались о запрете телефонов в школах

Педагоги российских школ неоднозначно высказались в разговоре с «Лентой.ру» о запрете телефонов в школах. Так, учитель изобразительного искусства, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что телефоны отвлекают детей от занятий, но, с другой стороны, могут упростить учебный процесс.

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо РИА Новости/Игорь Зарембо

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании рассказал о запрете использования мобильных телефонов во время уроков.

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«Мое мнение касательно того, нужен ли запрет на сотовые телефоны, 50 на 50. На уроках, конечно, не должно быть телефона, потому что это отвлекает. С другой стороны, поскольку дети сейчас идут в ногу со временем, им гораздо проще сфотографировать домашнее задание и потом переслать в общий чат, за счет чего они информированы между собой тоже за счет сотовой связи», — высказалась педагог.

Неоднозначную оценку ограничению также дала завуч одной из школ, пожелавшая остаться анонимной:

«Я положительно отношусь к тому, если ребенок будет держать свой телефон в портфеле или вовсе не приносить в школу, но к тому, если собирать телефоны должен учитель — нет. Учитель, как и образовательная организация, не отвечает за сохранность этого имущества».

По ее словам, рекомендации о запрете использования мобильных телефонов во время уроков уже давались несколько лет назад, однако соответствующего закона или приказа Министерства просвещения, который, кроме прочего, разъяснял функцию учителя в этом процессе, пока нет.

«Два или три года назад тоже были педагогические рекомендации о том, что, с согласия родителей, образовательная организация и общешкольный комитет могут внести это требование в школьный устав. У нас это прописано в уставе. Мы покупали стойки для мобильных телефонов в каждый класс и вывешивали соответствующее объявление», — поделилась завуч.

По мнению педагога, эта мера больше рассчитана на родителей. Чтобы они понимали, что телефон у ребенка в учебное время быть не должен, что ребенок в школе должен учиться, а не сидеть в нем, что, если он использует телефон, то нарушает устав школы.