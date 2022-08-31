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8 минут назад

АТОР: Сроки получения виз россиянами могут вырасти до полугода после отмены ЕС упрощенного режима

Агентство «Москва»

Сроки получения шенгенских виз россиянами могут увеличиться до полугода после того, как Евросоюз приостановит действие соглашения об упрощенном визовом режиме. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

АТОР: сроки получения виз ЕС могут вырасти до полугода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Такой шаг европейских властей увеличит время обработки виз, потребует от российских туристов больше документов для заявки и увеличит расходы. Так, сумма визового сбора увеличится с 35 евро до 80 евро, а сроки получения виз могут увеличиться до шести месяцев. Кроме того, это означает, что долгосрочных и многократных виз шенгенских виз для россиян станет сильно меньше, либо их вообще не будет. Однократный шенген, выдаваемый строго под даты поездки, - такова будет типичная и самая распространенная схема», - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией.

Общество,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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