Изъятых диких животных разрешили передавать в частные зоопарки

Теперь изъятых домашних животных при определенных обстоятельствах можно будет передавать в частные зоопарки и заповедники. Соответствующее постановление Правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, в течение трех рабочих дней после уведомления об изъятии или конфискации животного в госучреждения для их содержания должны быть направлены запросы о его передаче. Таких учреждений должно быть не менее трех. В случае, если у них нет возможности принять животное или отсутствуют условия для его содержания, разрешается направить соответствующий запрос в частный зоопарк или заповедник.

Уточняется, что животных передают бесплатно, они будут считаться собственностью государства. Однако их потомство будет находиться в собственности зоопарка или заповедника. В то же время запрещена передача частникам, нарушившим законодательство в области обращения с животными.