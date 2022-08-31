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43 минуты назад

Изъятых диких животных разрешили передавать в частные зоопарки

Парламентская газета

Теперь изъятых домашних животных при определенных обстоятельствах можно будет передавать в частные зоопарки и заповедники. Соответствующее постановление Правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Изъятых диких животных разрешили передавать в частные зоопарки
Фото:  pxhere.com  pxhere.com

Согласно документу, в течение трех рабочих дней после уведомления об изъятии или конфискации животного в госучреждения для их содержания должны быть направлены запросы о его передаче. Таких учреждений должно быть не менее трех. В случае, если у них нет возможности принять животное или отсутствуют условия для его содержания, разрешается направить соответствующий запрос в частный зоопарк или заповедник.

Уточняется, что животных передают бесплатно, они будут считаться собственностью государства. Однако их потомство будет находиться в собственности зоопарка или заповедника. В то же время запрещена передача частникам, нарушившим законодательство в области обращения с животными.

Как отмечали ранее в Минприроды, правоприменительная практика показывает, что возможности госучреждений принимать животных ограничены — они не могут обеспечить все условия, необходимые редким видам.

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