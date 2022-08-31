Мурашко предупредил о повышенной заболеваемости гриппом

Минздрав закупил вакцину против гриппа на фоне ожидаемого повышения заболеваемости в мире; препарат уже доступен. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям до 1 декабря охватить вакцинацией против гриппа не менее 60% от численности населения и не менее 75% от численности людей из групп риска. Также в субъектах рекомендуется обеспечить своевременное введение ограничительных мер во время подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, в том числе по приостановлению учебы и отмене массовых мероприятий.
«Сейчас министерство здравоохранения закупило вакцину против гриппа, потому что во всем мире ожидается в этом году повышенная заболеваемость гриппом. Вакцина уже сегодня доступна», — цитирует Мурашко РИА «Новости».
По словам министра, вакцина поступает в регионы и для детей. Старшему поколению стоит привиться дополнительно против пневмококковой инфекции, добавил глава Минздрава.