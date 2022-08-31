Мурашко предупредил о повышенной заболеваемости гриппом

Минздрав закупил вакцину против гриппа на фоне ожидаемого повышения заболеваемости в мире; препарат уже доступен. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям до 1 декабря охватить вакцинацией против гриппа не менее 60% от численности населения и не менее 75% от численности людей из групп риска. Также в субъектах рекомендуется обеспечить своевременное введение ограничительных мер во время подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, в том числе по приостановлению учебы и отмене массовых мероприятий.