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18 минут назад

Мурашко предупредил о повышенной заболеваемости гриппом

Парламентская газетаиещё 5

Минздрав закупил вакцину против гриппа на фоне ожидаемого повышения заболеваемости в мире; препарат уже доступен. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко предупредил о повышенной заболеваемости гриппом
Фото: пресс-служба Госдумыпресс-служба Госдумы

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал региональным властям до 1 декабря охватить вакцинацией против гриппа не менее 60% от численности населения и не менее 75% от численности людей из групп риска. Также в субъектах рекомендуется обеспечить своевременное введение ограничительных мер во время подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ, в том числе по приостановлению учебы и отмене массовых мероприятий.

«Сейчас министерство здравоохранения закупило вакцину против гриппа, потому что во всем мире ожидается в этом году повышенная заболеваемость гриппом. Вакцина уже сегодня доступна», — цитирует Мурашко РИА «Новости».

По словам министра, вакцина поступает в регионы и для детей. Старшему поколению стоит привиться дополнительно против пневмококковой инфекции, добавил глава Минздрава.

Общество,Михаил Мурашко,Роспотребнадзор,
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