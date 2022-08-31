Беспризорную обезьяну сняли на видео в Магнитогорске

В Магнитогорске беспризорная обезьяна покусала людей. Гуляющее без присмотра владельца животное заметили на пересечении улиц Карла Маркса и Ленинградской. Снятые очевидцами кадры публикуют социальные сети. При попытке поймать примата, он проявил агрессию и покусал несколько человек.
Сейчас поимкой обезьяны занимаются специалисты из местного управления экологии. Каким образом, она оказалась на улице без хозяина, неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области медведица погналась за рыбаками на реке Иртыш.