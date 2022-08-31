Школьникам запретили использовать мобильные телефоны на уроках

В школах России с этого года запрещено использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом заявил в ходе общероссийского родительского собрания глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

По словам министра, телефоны не должны отвлекать школьников от занятий, и введение запрета на их использование на уроках прописано в новых санитарных правилах.

«У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников», - заметил он.

Кравцов также отметил, что дети могут позвонить своим родителям на перемене, а в случае чрезвычайной ситуации с ними свяжется учитель.

«В школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родители позвонят, скажут. Есть учитель, классный руководитель», - заявил он.