Школьникам запретили использовать мобильные телефоны на уроках

В школах России с этого года запрещено использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом заявил в ходе общероссийского родительского собрания глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.
По словам министра, телефоны не должны отвлекать школьников от занятий, и введение запрета на их использование на уроках прописано в новых санитарных правилах.
«У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников», - заметил он.
Кравцов также отметил, что дети могут позвонить своим родителям на перемене, а в случае чрезвычайной ситуации с ними свяжется учитель.
«В школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родители позвонят, скажут. Есть учитель, классный руководитель», - заявил он.
Напомним, что с 1 сентября в школах России появится еженедельная церемония подъема и спуска государственного флага. Минпросвещения порекомендовали во время церемонии исполнять краткую версию госгимна России.