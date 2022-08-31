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1 час назад

Школьникам запретили использовать мобильные телефоны на уроках

Алиса Селезнёва

В школах России с этого года запрещено использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом заявил в ходе общероссийского родительского собрания глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Школьникам запретили использовать мобильные телефоны на уроках
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам министра, телефоны не должны отвлекать школьников от занятий, и введение запрета на их использование на уроках прописано в новых санитарных правилах.

«У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников», - заметил он.

Кравцов также отметил, что дети могут позвонить своим родителям на перемене, а в случае чрезвычайной ситуации с ними свяжется учитель.

«В школе есть ответственные, если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родители позвонят, скажут. Есть учитель, классный руководитель», - заявил он.

Напомним, что с 1 сентября в школах России появится еженедельная церемония подъема и спуска государственного флага. Минпросвещения порекомендовали во время церемонии исполнять краткую версию госгимна России.

Общество,Образование,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,
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