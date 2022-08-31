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44 минуты назад

Пенсионерки отбили у грузчиков лавочку у подъезда: видео

Денис Фьючин

В Челябинске местные жительницы не позволили грузчикам увезти стоявшую у подъезда лавочку. По данным Telegram-канала MASH, в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео, словесная баталия за этот предмет состоялась возле жилого дома на улице Гагарина.

На кадрах видно, как пенсионерки заметили, что рабочие погрузили скамейку в автомобиль, и тут же выбежали на улицу. В результате россиянки заставили мужчин вернуть ее на место.

Как уточняет источник, об инциденте узнал местный депутат, который намерен разобраться в причинах случившегося.

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