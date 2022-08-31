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49 минут назад

Минпросвещения запретило использование телефонов на уроках в школах РФ

Газета.Ru

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года в школах страны нельзя будет пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Об этом сообщает ТАСС.

Минпросвещения РФ запретило использовать телефоны на уроках в школах
Фото: DepositphotosDepositphotos

Ограничения начнут действовать в связи с новыми санитарными правилами.

«Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами <…> у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается», — пояснил Кравцов.

По словам министр просвещения, ограничение вводится, чтобы учащиеся не отвлекались при получении знаний.

До этого Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил запретить детям пользоваться смартфонами в московских школах. По словам Мединского, российские школы не могут выступить с такой инициативой, поэтому можно провести эксперимент в рамках одного из регионов страны, например, в школах Москвы.

Общество,Сергей Кравцов,Владимир Мединский,Минпросвещения России,Российское военно-историческое общество,
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