Минпросвещения РФ запретило использовать телефоны на уроках в школах

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года в школах страны нельзя будет пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Об этом сообщает ТАСС.

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Ограничения начнут действовать в связи с новыми санитарными правилами.

«Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами <…> у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается», — пояснил Кравцов.

По словам министр просвещения, ограничение вводится, чтобы учащиеся не отвлекались при получении знаний.