Минпросвещения РФ запретило использовать телефоны на уроках в школах

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что с нового учебного года в школах страны нельзя будет пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Об этом сообщает ТАСС.
Ограничения начнут действовать в связи с новыми санитарными правилами.
«Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами <…> у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается», — пояснил Кравцов.
По словам министр просвещения, ограничение вводится, чтобы учащиеся не отвлекались при получении знаний.
До этого Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил запретить детям пользоваться смартфонами в московских школах. По словам Мединского, российские школы не могут выступить с такой инициативой, поэтому можно провести эксперимент в рамках одного из регионов страны, например, в школах Москвы.