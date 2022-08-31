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52 минуты назад

Baza назвала возможную причину возбуждения дела против Асмус

Газета.Ru

Причиной заведения административного дела на актрису Кристину Асмус мог стать антивоенный пост, пишет Telegram-канал Baza.

Названа возможная причина возбуждения дела против Асмус
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет Baza, речь может идти о сообщении Асмус от 24 февраля в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) — фотографии с черным фоном и антивоенной подписью.

На актрису составили протокол по статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Асмус грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб.

На Асмус завели дело о дискредитации Вооруженных сил России

Ранее в Тверском суде Москвы также рассказали, почему на актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации российской армии — в суде указали на негативный пост актрисы о спецоперации в социальной сети.

Дело было зарегистрировано 25 августа и будет рассмотрено 6 сентября.

Общество,Шоу-бизнес,Кристина Асмус,
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