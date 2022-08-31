Названа возможная причина возбуждения дела против Асмус

Причиной заведения административного дела на актрису Кристину Асмус мог стать антивоенный пост, пишет Telegram-канал Baza.

Как пишет Baza, речь может идти о сообщении Асмус от 24 февраля в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) — фотографии с черным фоном и антивоенной подписью.

На актрису составили протокол по статье 20.3.3 КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Асмус грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб.

Ранее в Тверском суде Москвы также рассказали, почему на актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации российской армии — в суде указали на негативный пост актрисы о спецоперации в социальной сети.