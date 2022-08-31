Пока вы спали: новые зарубежные бренды в России и конец гегемонии США

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В России появятся новые бренды компьютеров

Китайская компания Machenike намерена в ближайшее время начать поставки игровых компьютеров и ноутбуков на российский рынок. Вендор договорился о продвижении своей продукции с крупными российскими дистрибуторами OCS, «Марвел-Дистрибуция» и «Треолан» (входит в «Ланит»), сообщает газета «Коммерсант».

Эксперты отметили, что на фоне ухода из России популярных брендов Asus, Lenovo, Acer и HP выход на российский рынок китайских производителей логичен и обоснован. При этом они уверены, что игровые новинки не будут пользоваться массовым спросом из-за более высокой цены и снижения покупательной способности населения.

Смерть Горбачева стала символом конца гегемонии США

Ошибки, сделанные бывшим генсеком Михаилом Горбачевым, привели к развалу СССР и установлению однополярного мира во главе с США. При этом смерть политика знаменует символичный конец этого мира, пояснил телеканалу 360 руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

«Он, неправильно оценив степень и глубину деградации системы и командно-административной, и однопартийной, предпринял неправильные шаги. (…) Горбачев оказался у истоков однополярного мира. Теперь его смерть символизирует конец этого мира», - заметил он.

Половина регионов России запретит продажу алкоголя 1 сентября

В День знаний нельзя будет купить алкоголь в 47 из 85 российских регионов. В частности, запрет будет действовать в Адыгее, Башкортостане, Бурятии, Курской, Кировской и Ленинградской областях. Об этом со ссылкой на данные Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) пишут «Известия».

При этом запрет не распространяется на заведения общепита, а его рамки отличаются в зависимости от региона. Так, в ряде субъектов спиртное в магазинах будет недоступно целые сутки, в некоторых запретят продавать алкоголь ночью, а в других - продажи возобновят днем. Эксперты усомнились в эффективности запрета, заметив, что о нем предупреждают заранее и у россиян есть возможность подготовиться.

Байдена обвинили в создании украинской «черной дыры»

Администрация президента США Джо Байдена слабо представляет, как расходуются деньги и распределяется оружие, переданные Украине. Отчеты об этом американские власти получают в виде бумажных квитанций, заявила в своей статье для American Thinker журналист Оливия Мюррей.

«Из последних новостей становится ясно, что наше правительство понятия не имеет, куда на самом деле идут миллиарды долларов США, потраченные на закупку оружия для Украины», - констатировала она.

Шольц назвал антироссийские санкции «эффективными и правильными»

Антироссийские санкции весьма эффективно работают и в перспективе нанесут серьезный ущерб России. При этом российский лидер Владимир Путин не ожидал такой сплоченности западных стран, заявил в интервью Magdeburger Volksstimme канцлер Германии Олаф Шольц.