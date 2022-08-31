Милонов предложил исключить некоторые специальности из системы высшего образования

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, в котором предложил обучать по некоторым профессиям в рамках среднего специального образования, а не высшего. Об этом пишет RT, в распоряжении которого имеется копия обращения.

Фото: Игорь Самохвалов/ПГ Игорь Самохвалов/ПГ

Депутат считает, что в стране наблюдается переизбыток людей с высшим образованием и нехватка специалистов среднего профессионального звена.

«При внимательном изучении сферы высшего образования складывается впечатление, что некоторые предлагаемые специальности не дотягивают до академических стандартов», — сказал Милонов.

Некоторые профессии, например, специалист индустрии гостеприимства, менеджер сферы торговли, можно освоить в рамках среднего профессионального уровня обучения, считает парламентарий. Он призвал главу Минобрнауки оценить возможность проведения аудита номенклатуры специальностей высшего образования на предмет «понижения» до среднего профессионального звена.

Эта мера «укрепит» систему высшего образования, а также восстановит престиж и востребованность профессионального среднего образования за счет появления новых специальностей, подчеркнул депутат.