Герой рекламы и борец с алкоголем: чем запомнился Горбачев

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, об этом сообщает ТАСС.

1/17 Ленинград. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время беседы с жителями города на площади Победы, 1985 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/17 Генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачев Михаил Сергеевич, 1986 год Фото: ТАСС 3/17 Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев во время торжественного открытия международного театрализованного праздника "Дружат дети всей планеты!" во Всесоюзном пионерском лагере "Артек" имени Владимира Ильича Ленина, 1985 год Фото: ТАСС 4/17 Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи с жителями микрорайона Крылатское, 1986 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/17 7 ноября 1986 г. 69-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. М. С. Горбачёв на трибуне Мавзолея В. И. Ленина Фото: ТАСС 6/17 Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и Президент США Рональд Рейган во время беседы в Белом доме, 1987 год Фото: ТАСС 7/17 Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и юные посланцы из Кении, Норвегии, Японии, Мексики, Индии, США, СССР во время приветствия участников конгресса "Женщины мира", 1987 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/17 Румыния. Бухарест. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев (слева) и Президент Румынии Николае Чаушеску во время проезда по городу, 1987 год Фото: ТАСС 9/17 Премьер-министр Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Маргарет Тэтчер и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи в Большом Кремлевском дворце, 1987 год Фото: ТАСС 10/17 Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев и Президент США Рональд Рейган во время прогулки по Красной площади после беседы, 1988 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/17 Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев и Фидель Кастро во время встречи, 1989 год Фото: ТАСС 12/17 Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель президиума Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев и его супруга Раиса Максимовна Горбачева во время проводов в аэропорту имени Хосе Марти, Куба 1989 год Фото: ТАСС 13/17 Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев во время выступления на заседании XXVIII съезда Коммунистической партии Советского Союза в Кремлевском Дворце съездов, 1990 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/17 Президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев и президент РСФСР Борис Николаевич Ельцин, сентябрь 1991 год Фото: ТАСС 15/17 Президент СССР Михаил Горбачев, разговаривая по телефону с Джоржем Бушем, сообщил, что в связи с уходом в отставку он слагает с себя обязанности Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами и право на применение ядерного оружия передает Президенту Российской Федерации, 25 декабря 1991 года Фото: ТАСС 16/17 Презентация новой книги первого и последнего Президента Советского Союза Михаила Горбачева - двухтомника "Жизнь и реформы", 1996 год Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/17 Бывший президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги "Остаюсь оптимистом" в книжном магазине "Москва", 2017 год Фото: ТАСС

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное (сейчас находится на территории Ставропольского края) в крестьянской семье. С 15 лет работал помощником комбайнера. После окончания юридического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 1955 году по распределению был направлен на Ставрополье в краевую прокуратуру, но почти сразу перешел на комсомольскую работу.

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Молодой и энергичный Горбачев быстро продвигался по политической лестнице. В 1970 году он стал депутатом Верховного Совета СССР. В 1978 году он был избран секретарем ЦК КПСС, после чего переехал в Москву. С 11 марта 1985 г. по 24 августа 1991 г. - генеральный секретарь ЦК КПСС.

На своем посту Горбачев инициировал проведение в СССР антиалкогольной кампании, провозгласил политику гласности, в результате которой были сняты цензурные ограничения, провозглашена свобода СМИ и обмена информацией.

При нем была начата «перестройка», которая полностью изменила политическую и экономическую архитектуру Советского Союза - была изменена избирательная система, в стране появились независимые политики и конкурентные выборы, легализована частная коммерческая деятельность и начата приватизация.

Сменился курс и внешний политики СССР. Горбачев провозгласил эпоху «нового политического мышления» и стал активно налаживать отношения с западными державами. В 1989 году Советский Союз вывел войска из Афганистана. Также Горбачев принял решение отказаться от контроля над странами Восточной Европы, что привело к краху социалистического лагеря.

В феврале 1990 года Генсек заявил о необходимости учреждения поста президента СССР и отмены положения конституции о руководящей роли КПСС в государстве, ликвидации однопартийной системы. 15 марта 1990 году на III съезде народных депутатов Горбачев был избран президентом Советского Союза.

Преобразования Генсека не смогли остановить разрастание сильнейшего экономического, политического и социального кризиса в стране. Союзные республики все больше стремились отделиться от Москвы («парад суверенитетов»), по всему СССР проходили массовые протесты, вспыхивали беспорядки, межнациональная рознь.

В июле 1990 года Михаил Горбачев выступил с идеей заключения нового союзного договора между республиками СССР. Был разработан проект Союза Суверенных Государств, который предполагал учреждение конфедеративного государства, а республики получали большинство полномочий центра.

За день до его подписания в ночь с 18 на 19 августа 1991 года, когда Горбачев находился на отдыхе в Крыму, группа представителей высшего советского партийного и государственного руководства во главе с вице-президентом Советского Союза Геннадием Янаевым сформировала Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). С целью не допустить подписания договора члены ГКЧП отстранили от власти Михаила Горбачева и ввели в стране чрезвычайное положение. Однако из-за пассивности заговорщиков и активного противодействия властей России и ряда союзных республик, а также массовых протестов граждан путч провалился. Члены ГКЧП были арестованы.

Тем не менее попытка подписания нового союзного договора была сорвана, а в стране усилились политический кризис. Михаил Горбачев стал стремительно терять власть. 8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще (Белоруссия) президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель ВС Белоруссии Станислав Шушкевич без согласования с союзным руководством подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), в котором зафиксировали распад СССР. Михаил Горбачев был официально уведомлен о подписании соглашения постфактум.

25 декабря 1991 году последний президент Советского Союза в телеобращении к гражданам объявил о прекращении своей деятельности на посту главы страны.

После распада СССР Михаил Горбачев не исчез из новостной повестки. Он писал книги, занимался благотворительность, продолжал общаться с представителями мировой и отечественной элиты, встречался с интеллигенцией и выступал с лекциями.

Несколько раз экс-президент Советского Союза снимался в рекламе – Горбачев представлял пиццерию «Пицца хат», Национальные железные дороги Австрии и производителя кожаных аксессуаров Louis Vuitton.

«Счастливых реформаторов не бывает», - часто говорил он о своей деятельности на посту руководителя СССР, чувствуя неоднозначное отношение со стороны россиян.