Герой рекламы и борец с алкоголем: чем запомнился Горбачев

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни, об этом сообщает ТАСС.
Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное (сейчас находится на территории Ставропольского края) в крестьянской семье. С 15 лет работал помощником комбайнера. После окончания юридического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в 1955 году по распределению был направлен на Ставрополье в краевую прокуратуру, но почти сразу перешел на комсомольскую работу.
Молодой и энергичный Горбачев быстро продвигался по политической лестнице. В 1970 году он стал депутатом Верховного Совета СССР. В 1978 году он был избран секретарем ЦК КПСС, после чего переехал в Москву. С 11 марта 1985 г. по 24 августа 1991 г. - генеральный секретарь ЦК КПСС.
На своем посту Горбачев инициировал проведение в СССР антиалкогольной кампании, провозгласил политику гласности, в результате которой были сняты цензурные ограничения, провозглашена свобода СМИ и обмена информацией.
При нем была начата «перестройка», которая полностью изменила политическую и экономическую архитектуру Советского Союза - была изменена избирательная система, в стране появились независимые политики и конкурентные выборы, легализована частная коммерческая деятельность и начата приватизация.
Сменился курс и внешний политики СССР. Горбачев провозгласил эпоху «нового политического мышления» и стал активно налаживать отношения с западными державами. В 1989 году Советский Союз вывел войска из Афганистана. Также Горбачев принял решение отказаться от контроля над странами Восточной Европы, что привело к краху социалистического лагеря.
В феврале 1990 года Генсек заявил о необходимости учреждения поста президента СССР и отмены положения конституции о руководящей роли КПСС в государстве, ликвидации однопартийной системы. 15 марта 1990 году на III съезде народных депутатов Горбачев был избран президентом Советского Союза.
Преобразования Генсека не смогли остановить разрастание сильнейшего экономического, политического и социального кризиса в стране. Союзные республики все больше стремились отделиться от Москвы («парад суверенитетов»), по всему СССР проходили массовые протесты, вспыхивали беспорядки, межнациональная рознь.
В июле 1990 года Михаил Горбачев выступил с идеей заключения нового союзного договора между республиками СССР. Был разработан проект Союза Суверенных Государств, который предполагал учреждение конфедеративного государства, а республики получали большинство полномочий центра.
За день до его подписания в ночь с 18 на 19 августа 1991 года, когда Горбачев находился на отдыхе в Крыму, группа представителей высшего советского партийного и государственного руководства во главе с вице-президентом Советского Союза Геннадием Янаевым сформировала Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). С целью не допустить подписания договора члены ГКЧП отстранили от власти Михаила Горбачева и ввели в стране чрезвычайное положение. Однако из-за пассивности заговорщиков и активного противодействия властей России и ряда союзных республик, а также массовых протестов граждан путч провалился. Члены ГКЧП были арестованы.
Тем не менее попытка подписания нового союзного договора была сорвана, а в стране усилились политический кризис. Михаил Горбачев стал стремительно терять власть. 8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще (Белоруссия) президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель ВС Белоруссии Станислав Шушкевич без согласования с союзным руководством подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ), в котором зафиксировали распад СССР. Михаил Горбачев был официально уведомлен о подписании соглашения постфактум.
25 декабря 1991 году последний президент Советского Союза в телеобращении к гражданам объявил о прекращении своей деятельности на посту главы страны.
После распада СССР Михаил Горбачев не исчез из новостной повестки. Он писал книги, занимался благотворительность, продолжал общаться с представителями мировой и отечественной элиты, встречался с интеллигенцией и выступал с лекциями.
Несколько раз экс-президент Советского Союза снимался в рекламе – Горбачев представлял пиццерию «Пицца хат», Национальные железные дороги Австрии и производителя кожаных аксессуаров Louis Vuitton.
«Счастливых реформаторов не бывает», - часто говорил он о своей деятельности на посту руководителя СССР, чувствуя неоднозначное отношение со стороны россиян.
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