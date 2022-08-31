На европейской территории России первого сентября может выпасть снег. Об этом предупредил граждан в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоду «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в центральных регионах страны температура воздуха опустится до значений, типичных для октября.

Температура первого сентября резко понизится ночью до 5–10 градусов, второго сентября под утро будет 2–7 градусов, а третьего числа в темное время суток будет уже 1–6 градусов, что соответствует климатическим показателям октября. То есть погода за несколько дней <...> ввергнет Центральную Россию в середину осени, — сказал Тишковец.

Он также добавил, что северный ветер принесет дождевые тучи. При этом в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях первого сентября может выпасть не только дождь, но и мокрый снег.