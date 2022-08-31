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40 минут назад

Синоптик предупредил о снеге в России 1 сентября

News.ru

На европейской территории России первого сентября может выпасть снег. Об этом предупредил граждан в интервью радио Sputnik ведущий специалист центра погоду «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в центральных регионах страны температура воздуха опустится до значений, типичных для октября.

Температура первого сентября резко понизится ночью до 5–10 градусов, второго сентября под утро будет 2–7 градусов, а третьего числа в темное время суток будет уже 1–6 градусов, что соответствует климатическим показателям октября. То есть погода за несколько дней <...> ввергнет Центральную Россию в середину осени, — сказал Тишковец.

Он также добавил, что северный ветер принесет дождевые тучи. При этом в Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях первого сентября может выпасть не только дождь, но и мокрый снег.

Раскрыт срок наступления бабьего лета в Москве

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале сентября прихода бабьего лета ожидать не стоит. Однако, по его словам, этой осенью оно все же ожидается. Эксперт также напомнил, что в первые дни сентября в Москве резко понизится температура воздуха — днем столбики термометров упадут на 15–18 градусов.

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