На Асмус завели дело о дискредитации Вооруженных сил России

В августе на актрису Кристину Асмус поступило дело о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает StarHit.
Материалы поступили в Тверской суд. Какие именно высказывания артистки стали поводом для заявления, не уточняется. Максимальное наказание, которое грозит Асмус в случае доказанной вины, — штраф в размере 50 тыс. рублей.
Ранее суд оштрафовал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука за дискредитацию армии России после его высказываний о родине на концерте в Уфе 19 мая. Однако адвокат музыканта Александр Передрук подал жалобу на постановление по делу об административном правонарушении.