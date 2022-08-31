На Асмус завели дело о дискредитации Вооруженных сил России

В августе на актрису Кристину Асмус поступило дело о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает StarHit.

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Материалы поступили в Тверской суд. Какие именно высказывания артистки стали поводом для заявления, не уточняется. Максимальное наказание, которое грозит Асмус в случае доказанной вины, — штраф в размере 50 тыс. рублей.