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49 минут назад

На Кристину Асмус завели дело о дискредитации вооруженных сил России

Газета.Ru

В августе на актрису Кристину Асмус поступило дело о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает StarHit.

На Асмус завели дело о дискредитации Вооруженных сил России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Материалы поступили в Тверской суд. Какие именно высказывания артистки стали поводом для заявления, не уточняется. Максимальное наказание, которое грозит Асмус в случае доказанной вины, — штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее суд оштрафовал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука за дискредитацию армии России после его высказываний о родине на концерте в Уфе 19 мая. Однако адвокат музыканта Александр Передрук подал жалобу на постановление по делу об административном правонарушении.

Общество,Шоу-бизнес,Кристина Асмус,Юрий Шевчук,
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