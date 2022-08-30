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54 минуты назад

Блогер Пучков сравнил с баранами публику вернувшихся в Россию звезд

Слово и Дело

Член Общественного совета при Министерстве культуры РФ, писатель и блогер Дмитрий Пучков высказался об умственных способностях поклонников вернувшихся в Россию звезд. Об этом информирует iReactor.

Блогер Пучков сравнил с баранами публику вернувшихся в Россию звезд
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressPavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Пучков в беседе с изданием предположил, что поклонники продолжат посещать концерты вернувшихся знаменитостей. При этом он указал, что это не стоит воспринимать как показатель большой образованности.

«Публика умом не отличается. Они им нравились раньше, нравиться будут и дальше», — отметил он.

Блогер напомнил, что вернувшиеся артисты не находятся под уголовным или административным преследованием. Благодаря этому они могут перемещаться, как хотят.

«А бараны как ходили на их концерты, так ходить и будут», — заключил Пучков.

Ранее 27 августа стало известно о возвращении в Россию певицы Аллы Пугачевой. Позже появилась новость о возвращении в страну музыканта Валерия Меладзе.

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