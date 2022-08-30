В коммуналках Петербурга захотели запретить курить кальяны

В Санкт-Петербурге депутаты захотели запретить курить кальяны, а также никотинсодержащую продукцию в коммунальных квартирах и общежитиях. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий законопроект, внесенный на рассмотрение городского законодательного собрания.

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Авторы документа намерены установить запрет на употребление опасной для здоровья продукции в коридорах, кухнях и уборных коммунальных квартир и общежитий. За нарушение правил планируют установить штраф размером от 500 до 1500 рублей. На данный момент в этих помещениях нельзя курить только сигареты.

Документ будет рассмотрен на осенней сессии законодательного собрания Санкт-Петербурга, которая начнется 14 сентября. По мнению сенатора Владимира Круглого, возможности властей по запрету курения в различных местах уже практически исчерпаны — жильцам квартир и комнат в коммуналках не могут запретить курить на своих квадратных метрах. В качестве решения проблемы курения он предложил развитие социальной рекламы и другой просветительской деятельности, чтобы как можно больше людей поняли, как сильно эта привычка влияет на здоровье.

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов в свою очередь отметил, что он бы предпочел полностью запретить курение кальянов, и назвал привычку курить недостатком, от которого следует избавляться. По его словам, нужно запретить курение не только на кухнях в коммуналках, но и в комнатах — если они не оборудованы хорошими вытяжками, запах будет расползаться по всему жилью. Милонов предложил за счет курящих установить пожарные датчики дыма и штрафовать их в случае, если они будут срабатывать.