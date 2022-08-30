Анапа приняла более 3,2 млн туристов с начала года

Анапа приняла более 3,2 млн туристов с начала 2022 года.

Фото: Gettyimages.ru Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Пик загрузки гостиниц пришёлся на июль — заполняемость была 90%.

Всего с мая по конец августа работали свыше 1,5 тыс. гостиниц и санаториев.

На территории Анапы также открыты 23 лагеря. За четыре смены там отдохнули 70 тыс. детей, за пятую смену планируется принять ещё 10 тыс.