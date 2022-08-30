В России выросло количество особо тяжких преступлений

Почти 1,2 миллиона правонарушений было зарегистрировано в России за первые семь месяцев 2022 года. При этом количество особо тяжких преступлений выросло на 6,7 процента, а преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств — сразу на 26 процентов. Такие данные приводит Генпрокуратура в ежемесячном отчете. Документ размещен на официальном сайте ведомства.

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Погибло больше 12 тысяч человек

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По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных правонарушений сократилось, но не сильно — всего на 1,8 процента. Подавляющая их часть, как и прежде, приходится на города — 951 тысяча. В сельской местности преступности меньше, и к тому же ее уровень активнее снижается — минус 4,5 процента правонарушений по сравнению с прошлым годом.

«Около 70 процентов в статистике занимают деяния небольшой и средней тяжести, — уточняется в отчете Генпрокуратуры. — Относительно прошлого года их совокупный массив незначительно увеличился — с 847,8 до 848,5 тысяч. А вот тяжких и особо тяжких посягательств, напротив, стало меньше — их число сократилось с 340,2 до 318,7 тысяч».

Отметим при этом, что особо тяжких преступлений самих по себе стало больше на 6,7 процента. В сухих цифрах это 74 400 правонарушений.

Лидируют же в статистике кражи — к ним относится каждое третье преступление, совершенно за последние семь месяцев. Чуть меньше четверти зарегистрированных правонарушений (24,9 процента) составили телефонные и интернет-мошенничества. Наконец, реже всего, если верить аналитике ведомства, жители и гости нашей страны сталкиваются с разбоями и грабежами — их с начала года было выявлено всего 2,2 тысяч и 17,9 тысяч соответственно.

На деяния против личности в структуре преступности приходится менее 13 процентов. Около трети из них это факты угрозы убийством или причинения тяжкого вреда здоровью и умышленного причинения легкого вреда здоровью, — отмечается в отчете. — Практически на уровне сопоставимого периода прошлого года осталось общее количество зарегистрированных убийств — 4,6 тысяч. Одновременно с этим на 4,7 процента сократилось число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Каждый пятый выявленный в текущем году случай повлек по неосторожности смерть потерпевшего. В целом от преступных посягательств на территории страны погибло почти 12,6 тысяч человек, что заметно ниже прошлогодних значений за этот же период (13,8 тысячи).

Москва — лидер по правонарушениям

Сильнее всего — вероятно, в силу размеров — криминализирована Москва: в столице с начала этого года зарегистрировали 83 091 преступление, что на 2,1 процента меньше, чем в прошлом. На втором месте идет Московская область (44 457 преступлений, плюс 0,4 процента), на третьем — Санкт-Петербург (35 855 преступлений, плюс 0,7 процента). Спокойнее всего живется в Ненецком автономном округе (412 преступлений, минус 18,6 процента), Чукотском автономном округе (526, зато плюс 8,5 процента) и Магаданской области (1 419, минус 2,1 процента).

«Если говорить о возросших параметрах — в частности, о количестве особо тяжких преступлений — то это, на мой взгляд, связано прежде всего с улучшением качества работы правоохранительных органов, — заключил в разговоре с «Парламентской газетой» заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. — У нас, если помните, одно время был период, когда сообщения о правонарушениях не регистрировались, на них не реагировали должным образом, по ним не велась оперативная работа. Сейчас этого нет — значительно вырос уровень и оперативных служб, и следственных органов, и органов надзора. Поэтому каждое правонарушение находит отражение в отчетности и сводной статистике».