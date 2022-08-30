«Аэрофлот» начнет летать в Турцию и Сочи по сокращенному маршруту

Российская компания «Аэрофлот» с сентября 2022 года начнет летать в Сочи по сокращенному маршруту. Кроме того, «спрямленные» полеты будут осуществляться в Турцию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Время полетов уменьшится на 20-30 мин, уточнили в пресс-службе.

Рейсы в Сочи и Турцию сможет совершать не только «Аэрофлот», но и другие компании. Количество вылетов будет ограничено 15 рейсами в час в каждую сторону, дополняет РБК.

Остальные рейсы в южном направлении будут осуществляться в рамках прежней схемы, через воздушное пространство Казахстана.