В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
29 минут назад

«Аэрофлот» будет летать в Турцию и Сочи по сокращенному маршруту с 1 сентября

Илья Родин

Российская компания «Аэрофлот» с сентября 2022 года начнет летать в Сочи по сокращенному маршруту. Кроме того, «спрямленные» полеты будут осуществляться в Турцию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Аэрофлот» начнет летать в Турцию и Сочи по сокращенному маршруту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Время полетов уменьшится на 20-30 мин, уточнили в пресс-службе.

Рейсы в Сочи и Турцию сможет совершать не только «Аэрофлот», но и другие компании. Количество вылетов будет ограничено 15 рейсами в час в каждую сторону, дополняет РБК.

Остальные рейсы в южном направлении будут осуществляться в рамках прежней схемы, через воздушное пространство Казахстана.

Ранее сообщалось, что российские власти разрешат авиакомпаниям осуществлять «спрямленные» перелеты. Совещание по особенностям новых маршрутов было назначено на 30 августа.

Общество,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители