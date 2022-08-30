В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
57 минут назад

Россиянка поселилась у подъезда дома после выселения

Lenta.ru

Татьяна Долгушина из Екатеринбурга поселилась у подъезда элитного жилого комплекса, откуда ее заставили съехать пять дней назад. Таким образом россиянка протестует против своего выселения, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Россиянка поселилась у подъезда дома после выселения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Долгушиной, вечером к ней в квартиру ворвались преступники. Они насильно заставили женщину и ее больную мать покинуть помещение. «93-летнего труженика тыла в ночной рубашке, босую, в простыни утащили. Они доставили ее в Первую больницу, но не сказали, с какого адреса, кто это. Я вчера только узнала, что медбрат через соцсети разыскивал родственников», — рассказала пострадавшая.

При этом омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что Долгушину выселили за просрочку по кредиту.

«Мы смотрим, можно ли было структурировать эту задолженность, каждую деталь проверяем, делаем все, чтобы восстановить статус-кво», — отметила она.

В областной ФССП подтвердили, что Татьяну выселили по решению суда.

Ранее лишившиеся дома жители города Чита устроили голодовку, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. Пострадавшие проживали в здании 1989 года постройки, стены которого сильно покосились. Ради безопасности всех жильцов выселили из дома, однако не предоставили новое жилье.

Общество,ФССП России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители