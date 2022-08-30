В МГУ сообщили о рекордном числе заявок на поступление

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в текущем году принял 41 тыс. заявлений на поступление, это на 6 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Об этом во вторник заявил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации VI выпуска московского международного рейтинга "Три миссии университета" и готовности отечественных вузов к началу учебного года.