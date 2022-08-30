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38 минут назад

МГУ в этом году принял рекордную 41 тыс. заявлений на поступление

ТАССиещё 1

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в текущем году принял 41 тыс. заявлений на поступление, это на 6 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Об этом во вторник заявил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации VI выпуска московского международного рейтинга "Три миссии университета" и готовности отечественных вузов к началу учебного года.

В МГУ сообщили о рекордном числе заявок на поступление
Фото: ТАССТАСС

"Мы зарегистрировали 41 тыс. заявлений в Московский университет, это рекордное число, и это означает, что молодые люди в этом году более активно стремятся после школы поступать в университеты, такая тенденция наметилась. Конкурс в этом году - 10,5 человека на место, и это тоже рекордное число", - сказал Садовничий.

В 2021 году в вуз было подано порядка 35 тыс. заявлений, а конкурс составил 9,13 человека на место.

Как сообщил Садовничий, высокий конкурс в этом году был на гуманитарные факультеты. В частности, на госуправление - 43 человека на место, в высшую школу телевидения - 21 человек, на журналистику - 13,6, философию - почти 15, мехмат - 12, на геологический факультет - четыре.

"Если говорить об общей тенденции, то на гуманитарные факультеты конкурс в этом году выше, чем на естественнонаучные", - отметил он.

Общество,Виктор Садовничий,МГУ,
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