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1 час назад

Ряд россиян могут освободить от визовых санкций ЕС

Мария Иванова

Собеседники Euobserver среди европейских дипломатов рассказали, с какими визовыми ограничениями могут столкнуться россияне. По их словам, от санкций хотят освободить россиян младше 25 лет.

Визовые ограничения, которые обсуждают в конце августа в Праге, должны стать компромиссом между ястребами ЕС, которые хотят полного запрета на въезд для российских туристов, и голубями, опасающимися изоляции российского общества.

СМИ писали, что компромиссным решением станет приостановка упрощенного визового режима России с ЕС - в таком случае россиянам придется платить за визы 80 вместо 35 евро и сталкиваться с большей бюрократией.

«Есть множество идей [по поводу ограничений]. «Возможно, что [новые расходы и административное бремя] в конечном итоге коснутся только определенных категорий россиян», - заявил неназванный дипломат ЕС.

Другое предложение - ограничить количество туристических виз, выдаваемых россиянам за год.

Еще один источник в ЕС заявил Euobserver, что существует давление с целью исключить молодых россиян из-под каких-либо визовых ограничений.

«В кругах ЕС, принимающих решения, есть какая-то одержимость российской молодежью - моложе 25 лет», - отметил он.

Общество,Видео,ЕС,
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