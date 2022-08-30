Глава Якутии Николаев испытал верхневилюйский батут: видео

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в ходе проверки благоустройства набережной озера Куорамыкы в Верхневилюйске опробовал установленный там приземленный батут. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший соответствующее видео.