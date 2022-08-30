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1 час назад

Глава Якутии Николаев испытал верхневилюйский батут: видео

Денис Фьючин

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в ходе проверки благоустройства набережной озера Куорамыкы в Верхневилюйске опробовал установленный там приземленный батут. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», опубликовавший соответствующее видео.

На глазах у публики руководитель региона совершил на батуте несколько прыжков. В своем Telegram-канале Николаев отметил положительные результаты проведенных работ.

Ранее это устройство испытал на прочность глава муниципального района «Верхневилюйский улус (район)» Владимир Поскачин.

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