Басков обратился к российским военнослужащим

Певец Николай Басков записал видеообращение к российским военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Как сообщает телеканал «360», он напомнил, что Россия за свою историю неоднократно доказывала свою силу и чувство справедливости.

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«Справедливость восторжествует, а преступники будут наказаны. Я уверен, что на нашей стороне правда, а значит мы — победители», — сказал Басков.

Исполнитель также напомнил, что народ России уже однажды смог освободить мир от фашизма и обязательно сможет сделать это снова. Заслуга российских военных в этом будет бесценной.