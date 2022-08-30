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8 минут назад

Басков обратился к российским военнослужащим

Никита Бородкин

Певец Николай Басков записал видеообращение к российским военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Как сообщает телеканал «360», он напомнил, что Россия за свою историю неоднократно доказывала свою силу и чувство справедливости.

Басков обратился к российским военнослужащим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Справедливость восторжествует, а преступники будут наказаны. Я уверен, что на нашей стороне правда, а значит мы — победители», — сказал Басков.

Исполнитель также напомнил, что народ России уже однажды смог освободить мир от фашизма и обязательно сможет сделать это снова. Заслуга российских военных в этом будет бесценной.

Напомним, что Николай Басков поддержал спецоперацию на Украине. Ранее он рассказывал, что ему поступали многочисленные угрозы, из-за чего он даже сдал свой телефон в «определенные органы».

Общество,Николай Басков,
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