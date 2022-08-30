В России призвали вернуть удаленку

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 вирусолог Центра Гамалеи призвал вернуть в России «удаленку». Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
По словам руководителя отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александра Бутенко, подобная мера хорошо зарекомендовала себя во время предыдущих вспышек инфекции.
«Такой способ дистанционной работы, наряду с другими методами, которые применялись для снижения заболеваемости, он оказался полезным. Потому что это нарушает определенную степень контактов между людьми, делает их более редкими. И, соответственно, снижается риск заражения людей, которые контактируют на работе, в офисах, в учебных учреждениях», - сказал Бутенко.
Кроме возвращения дистанционной работы и учебы, вирусолог также рекомендует вернуть другие меры по снижению заболеваемости, в том числе масочный режим.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что дети стали чаще болеть коронавирусом. При этом у них болезнь как правило протекает либо бессимптомно, либо как ОРВИ. В настоящее время на долю детей приходится 18% от всех заболевших COVID-19, что на 8% больше, чем в 2020–2021 годах.