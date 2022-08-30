Художник Джонни Депп и психолог Анджелина Джоли поженятся в РФ

34-летний художник Игорь Ректор и 27-летняя психолог Екатерина Кирпичникова (так звали пару до смены имен) хотели, чтобы об их свадьбе знали все и поэтому решили выбрать имена голливудских звезд.

«Мы познакомились на тренинге личностного роста. Встречались четыре года, а потом я на Дворцовой встал перед ней на одно колено. Предложение было классическим, но для нее неожиданным. Катя, ой, Анджелина, сразу согласилась», — рассказал жених.

Отчества будущие супруги оставили свои, свадьба запланирована на 8 сентября. «Мы планируем детей и, как я уже говорил, смена фамилии и имени — не такой уж сложный процесс. Время покажет, как поступим, но главное, чтобы дети знали, кто их папа, а не что написано в паспорте», — ответил российский Джонни Депп на вопрос об отчестве детей.