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5 минут назад

Как россияне будут отдыхать в 2023 году

Мария Иванова

Правительство утвердило сроки новогодних каникул в 2023 году - они продлятся девять дней, с субботы, 31 декабря, по воскресенье, 8 января, включительно. Об этом сообщает ТАСС.

Как россияне будут отдыхать в 2023 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нерабочими в честь Дня защитника Отечества будут четыре даты - с четверга, 23 февраля, по воскресенье, 26 февраля. Затем праздничный выходной выпадет на Международный женский день, 8 марта (среда).

Майские праздники будут разбиты на два периода - первые три дня, с субботы, 29 апреля, по понедельник, 1 мая, затем четыре дня с субботы, 6 мая, по вторник, 9 мая.

Выходные в связи с празднованием Дня России продлятся три дня - с субботы, десятого июня, по понедельник, 12 июня. День народного единства также принесет три выходных подряд - с субботы, 4 ноября, по понедельник, 6 ноября.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что депутаты не планируют сокращать новогодние каникулы.

Она подчеркнула, что многие россияне в этот период путешествуют вместе с детьми и для детей каникулы становятся «новогодней сказкой».

Общество,Политика,Светлана Бессараб,Госдума,
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