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57 минут назад

Германия и Франция высказались о тотальном запрете на выдачу виз россиянам

Алиса Селезнёва

Германия и Франция выступили против тотального запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом со ссылкой на немецкое информагентство DPA пишет ТАСС.

Германия и Франция высказались о тотальном запрете на выдачу виз россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, соответствующий документ был направлен странам-членам Европейского союза (ЕС) в преддверии встречи глав МИД в Праге. По мнению Берлина и Парижа, странам ЕС необходимо «подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз», а не вводить полный запрет.

«Наша визовая политика должна по-прежнему обеспечивать межличностные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с правительством РФ», - отмечается в документе.

Германия и Франция считают, что нужно позволить студентам, деятелям искусства, ученым и специалистам приезжать в Евросоюз, независимо от того, может ли им угрожать политическое преследование в России. При этом немецкие и французские политики подчеркивают необходимость тщательной проверки заявлений от россиян на выдачу виз, чтобы не допустить возникновение угрозы безопасности ЕС.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала россиян понять, что в связи с событиями на Украине, допуск в ЕС является для них не вопросом прав человека и свободы передвижения, а привилегией. Власти стран Прибалтики выступили с предложением о полном запрете выдачи шенгенских виз россиянам на фоне украинского кризиса.

В свою очередь Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заметил, что необходимо оставить возможность покинуть Россию тем гражданам, которые «не готовы там находиться в такой ситуации». Инициативу о запрете выдачи виз гражданам России также отказались поддерживать Греция и Кипр.

Общество,В мире,Кая Каллас,Жозеп Боррель,Правительство РФ,ЕС,
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