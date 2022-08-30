Германия и Франция высказались о тотальном запрете на выдачу виз россиянам

Германия и Франция выступили против тотального запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом со ссылкой на немецкое информагентство DPA пишет ТАСС.

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По информации агентства, соответствующий документ был направлен странам-членам Европейского союза (ЕС) в преддверии встречи глав МИД в Праге. По мнению Берлина и Парижа, странам ЕС необходимо «подумать о разумных способах использования важного рычага выдачи виз», а не вводить полный запрет.

«Наша визовая политика должна по-прежнему обеспечивать межличностные контакты в ЕС с российскими гражданами, не связанными с правительством РФ», - отмечается в документе.

Германия и Франция считают, что нужно позволить студентам, деятелям искусства, ученым и специалистам приезжать в Евросоюз, независимо от того, может ли им угрожать политическое преследование в России. При этом немецкие и французские политики подчеркивают необходимость тщательной проверки заявлений от россиян на выдачу виз, чтобы не допустить возникновение угрозы безопасности ЕС.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала россиян понять, что в связи с событиями на Украине, допуск в ЕС является для них не вопросом прав человека и свободы передвижения, а привилегией. Власти стран Прибалтики выступили с предложением о полном запрете выдачи шенгенских виз россиянам на фоне украинского кризиса.