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35 минут назад

Эксперт по рынку труда перечислил самые популярные вакансии в РФ

РИА "ФедералПресс"

Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина рассказала о самых популярных вакансиях в России.

Эксперт по рынку труда перечислил самые популярные вакансии в РФ
Фото: freepik.comfreepik.com

«В топ также входит IT-область – 35 тысяч вакансий. На третьем месте сфера строительства и недвижимости – 21 тысяч вакансий», – говорится в сообщении.

Сейчас больше всего вакансий представлено в области продаж – 69 тысяч. По информации Даниной, в списке находятся маркетинг, реклама, пиар, а также производство, передает «Москва 24».

Ранее Москвичам перечислили сферы с самым большим спросом на сотрудников. Чаще всего новых работников ищут в сфере торговли и сервиса. Большое количество новых сотрудников требуется и в сфере сервисной индустрии – почти 70 тысяч вакансий. Работодатели ищут поваров, администраторов, массажистов и парикмахеров.

Общество,Наталья Данина,
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