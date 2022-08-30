Эксперт по рынку труда перечислил самые популярные вакансии в РФ

Главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина рассказала о самых популярных вакансиях в России.
«В топ также входит IT-область – 35 тысяч вакансий. На третьем месте сфера строительства и недвижимости – 21 тысяч вакансий», – говорится в сообщении.
Сейчас больше всего вакансий представлено в области продаж – 69 тысяч. По информации Даниной, в списке находятся маркетинг, реклама, пиар, а также производство, передает «Москва 24».
Ранее Москвичам перечислили сферы с самым большим спросом на сотрудников. Чаще всего новых работников ищут в сфере торговли и сервиса. Большое количество новых сотрудников требуется и в сфере сервисной индустрии – почти 70 тысяч вакансий. Работодатели ищут поваров, администраторов, массажистов и парикмахеров.