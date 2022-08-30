Доктор Мясников призвал россиян «не бухать» и «не толстеть»

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные правила сохранения здоровья, применимые в том числе в осенний период. В разговоре с ОСН он призвал россиян не принимать алкоголь и не курить.

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Доктор заявил, что для крепкого здоровья нужно «не бухать», «не курить», «не толстеть» и «ограничивать калории». Помимо того, в список правил для хорошего самочувствия специалист внес двигательную активность. Мясников порекомендовал россиянам заниматься физкультурой пять раз в неделю по 40 минут.

«Не кутаться. Обливаться холодной водой. Хотеть все это делать. Помнить, что осень — самое красивое время года», — подытожил врач.