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1 час назад

Доктор Мясников призвал россиян «не бухать» и «не толстеть»

Lenta.ruиещё 2

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные правила сохранения здоровья, применимые в том числе в осенний период. В разговоре с ОСН он призвал россиян не принимать алкоголь и не курить.

Доктор Мясников призвал россиян «не бухать» и «не толстеть»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доктор заявил, что для крепкого здоровья нужно «не бухать», «не курить», «не толстеть» и «ограничивать калории». Помимо того, в список правил для хорошего самочувствия специалист внес двигательную активность. Мясников порекомендовал россиянам заниматься физкультурой пять раз в неделю по 40 минут.

«Не кутаться. Обливаться холодной водой. Хотеть все это делать. Помнить, что осень — самое красивое время года», — подытожил врач.

Ранее Мясников предупредил о неизбежности нового всплеска коронавируса в России. Кроме того, он указал, что в следующем сезоне следует ожидать увеличения числа пациентов с гриппом и острыми респираторными заболеваниями.

Общество,Александр Мясников,
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