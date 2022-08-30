Прокуратура требует признать экстремистскими песни рэпера Oxxxymiron из-за присутствующей в них идеологии насилия. Об этом ТАСС сообщила во вторник руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Ранее в Замоскворецком суде Москвы сообщили, что исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков потребовал признать экстремистскими произведения рэпера Мирона Федорова, известного по творческому псевдониму Oxxxymiron. "Основанием для обращения в суд послужили материалы прокурорской проверки, в ходе которой установлено, что, согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия", - сказала Нефедова.

Он добавила, что видеоролики, содержащие указанный трек, размещены в свободном доступе в социальной сети и видеохостинге. В связи с этим прокуратура Москвы направила в суд административное исковое заявление о признании текста песни исполнителя экстремистским материалом и размещенных в интернете видеороликов информацией, распространение которой в России запрещено.