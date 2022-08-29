Федор Конюхов впервые совершил восхождение на высочайший вулкан Азии

Российский путешественник Федор Конюхов в период с 22 по 28 августа впервые совершил восхождение на высочайший вулкан в Азии - гору Демавенд в Иране , ее высота составляет 5 671 метр. Об этом журналистам в понедельник рассказал его сын и менеджер проектов Оскар Конюхов .

Конюхов совершил более 40 различных экспедиций: морских и сухопутных. Первым в истории России осуществил одиночные походы на лыжах к Северному (март - май 1990 года) и Южному (ноябрь 1995 года - январь 1996 года) полюсам. Путешественник побывал на всех континентах, посетил 190 стран мира, установил 21 мировой рекорд, девять из которых занесены в Книгу рекордов Гиннесса, совершил четыре кругосветных плавания, 16 раз пересек Атлантику. Стал первым человеком в мире, который достиг пяти полюсов нашей планеты. Кроме того, он является первым россиянином, выполнившим программу "Семь вершин мира" - совершил восхождения на высочайшую вершину каждого континента.