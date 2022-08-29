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13 минут назад

Федор Конюхов впервые совершил восхождение на высочайший вулкан Азии

ТАСС

Российский путешественник Федор Конюхов в период с 22 по 28 августа впервые совершил восхождение на высочайший вулкан в Азии - гору Демавенд в Иране, ее высота составляет 5 671 метр. Об этом журналистам в понедельник рассказал его сын и менеджер проектов Оскар Конюхов.

Федор Конюхов впервые совершил восхождение на высочайший вулкан Азии
Фото:  предоставлено штабом Федора Конюхова предоставлено штабом Федора Конюхова

"С 22 по 28 августа известный российский путешественник Федор Конюхов впервые посетил Иран с целью совершения восхождения на высочайший вулкан Азии - гору Демавенд. Высота 5 671 метр", - сказал он.

По словам Конюхова, в составе его группы были 32 человека из России, в том числе сыновья и внучка.

Путешественник рассказал, что его семья ежегодно старается делать восхождение на высоту 5 тыс. км.

"В нашем семейном активе такие горы, как Килиманджаро, Эльбрус, Арарат, Белуха (Алтай)", - добавил он.

Конюхов совершил более 40 различных экспедиций: морских и сухопутных. Первым в истории России осуществил одиночные походы на лыжах к Северному (март - май 1990 года) и Южному (ноябрь 1995 года - январь 1996 года) полюсам. Путешественник побывал на всех континентах, посетил 190 стран мира, установил 21 мировой рекорд, девять из которых занесены в Книгу рекордов Гиннесса, совершил четыре кругосветных плавания, 16 раз пересек Атлантику. Стал первым человеком в мире, который достиг пяти полюсов нашей планеты. Кроме того, он является первым россиянином, выполнившим программу "Семь вершин мира" - совершил восхождения на высочайшую вершину каждого континента.

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