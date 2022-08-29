Определены победители кастингов на фестивале «Таврида.АРТ»

На фестивале «Таврида.АРТ» состоялось 24 отбора самой большой кастинг-платформы России. Всего на кастинги в рамках фестиваля подали заявки более трех тысяч молодых людей со всей страны, а также Луганской и Донецкой народных республик. Из них 52 участника уже получили предложения о сотрудничестве от ведущих проектов и компаний страны: «Ленты.ру», шоу «Голос», «Новой звезды», «Ночного контакта» VK, «Русской Медиагруппы», студий-школ Аллы Духовой TODES, бизнес-школы RMA, Академии Игоря Крутого и других партнеров кастинг-платформы.
Кастинг-платформа «Таврида.АРТ» провела отборы среди графических дизайнеров в «Ленту.ру» в рамках нового направления «Стажировки и трудоустройство». Победительницей стала Василиса Оловянникова из Москвы.
«"Таврида" не первый год собирает на одной площадке талантливых, смелых и креативных молодых специалистов, которые хотят развиваться в самых разных направлениях. Все участники нашей номинации «Визуальные коммуникации» достойны победы и признания уже потому, что не побоялись заявить о своей мечте, способностях и реализованных проектах. Выбор был сложным, но именно Василису отличало от других кандидатов впечатляющее портфолио, наличие опыта, необходимой экспертизы в области визуальных коммуникаций и высокий уровень дизайн-скилов. Главное – есть понимание важности коммуникативных навыков и желание работать в команде, учиться новому и вместе открывать новые креативные миры», — отметила директор по внешним коммуникациям Rambler&Co Виктория Джигкаева.
Участница фестиваля Татьяна Начарова из Тверской области стала победительницей сразу двух отборов: она получила приглашение в финал «Музыкального кастинга «Русской Медиагруппы» и в шоу «Новая звезда — 2023» телеканала «Звезда».
«Последний раз я испытывала такие эмоции, когда выиграла в 16 лет конкурс красоты. Мои близкие пророчили мне победу в одном из кастингов, но чтобы сразу в двух — такого мы не ожидали. На прослушиваниях я исполняла свои авторские песни. Я была очень рада тому, что в отборах можно было участвовать не только с каверами, ведь это дополнительная возможность исполнить свои песни для публики. В ближайшее время я планирую выпустить новый релиз и акустический EP с песнями, буду искать команду музыкантов и продвигать свое творчество. Уверена, что победа в кастингах очень поможет мне в этом», — сказала Татьяна.
Кастинг-платформа «Таврида.АРТ» — площадка-агрегатор, дающая возможность молодым людям до 35 лет реализовать свой творческий потенциал. С 2020 года более 16 тысяч участников подали заявки на офлайн- и онлайн-кастинги, из них более 300 человек прошли отбор в шоу на телевидении и радио, попали на стажировки и получили трудоустройство в передовых компаниях и организациях. Всего в 2022 году состоится более 150 кастингов, 26 из которых уже прошли в офлайн-формате.