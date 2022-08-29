Определены победители кастингов на фестивале «Таврида.АРТ»

«Последний раз я испытывала такие эмоции, когда выиграла в 16 лет конкурс красоты. Мои близкие пророчили мне победу в одном из кастингов, но чтобы сразу в двух — такого мы не ожидали. На прослушиваниях я исполняла свои авторские песни. Я была очень рада тому, что в отборах можно было участвовать не только с каверами, ведь это дополнительная возможность исполнить свои песни для публики. В ближайшее время я планирую выпустить новый релиз и акустический EP с песнями, буду искать команду музыкантов и продвигать свое творчество. Уверена, что победа в кастингах очень поможет мне в этом», — сказала Татьяна.