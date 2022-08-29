С 1 сентября в российских школах будут отменены многие радикальные антиковидные ограничения, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Теперь школьникам и преподавателям необязательно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, приносить медицинские справки для посещения. Также отменено закрепление за каждым классом.

На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022-2023 гг. возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Несмотря на это, школьникам и педагогам продолжат измерять температуру при входе в здание, работники столовой по прежнему будут должны носить маски и перчатки, а на территории учебных заведений будет запрещено проводить массовые мероприятия.