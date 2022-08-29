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1 час назад

Чиновник в Якутии попрыгал на батуте при проверке набережной. Видео

Денис Фьючин

В Якутии чиновник протестировал приземленный уличный батут. Во время проверки работ по благоустройству набережной на озере Куорамыкы глава Верхневилюйского района Владимир Поскачин испытал спортивное устройство для прыжков. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

В конце августа ожидается торжественное мероприятие, посвященное открытию набережной. Работы по ее благоустройству велись с минувшей зимы. Во время инспектирования этого участка районный руководитель захотел попробовать батут, уточняет канал. На опубликованных кадрах видно, как Поскачин несколько раз подпрыгивает на нем.

Общество,Политика,Видео,Владимир Поскачин,
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