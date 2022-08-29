В Якутии чиновник протестировал приземленный уличный батут. Во время проверки работ по благоустройству набережной на озере Куорамыкы глава Верхневилюйского района Владимир Поскачин испытал спортивное устройство для прыжков. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем», в чьем распоряжении оказалось соответствующее видео.

В конце августа ожидается торжественное мероприятие, посвященное открытию набережной. Работы по ее благоустройству велись с минувшей зимы. Во время инспектирования этого участка районный руководитель захотел попробовать батут, уточняет канал. На опубликованных кадрах видно, как Поскачин несколько раз подпрыгивает на нем.