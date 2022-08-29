Квартиру Гурченко в центре Москвы захламили мусором

Внучка актрисы Людмила Гурченко Елена Королева превратила в «бомжатник» трехкомнатную квартиру в центре Москвы и захламила ее мусором. Как выяснили журналисты программы «Ты не поверишь!» на НТВ, сейчас в недвижимости стоимостью около 30 млн рублей творится хаос и антисанитария.

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Королева живет в квартире вместе с дочерью-подростком. Как рассказала побывавшая в ее доме Людмила Копенкина, в комнатах кучами валяются вещи и лежит немытая посуда.

«Это бомжатник. Женщина не может там жить и ребенок тоже», — сказала она.