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14 минут назад

Соловьев высказался о конфискации имущества в Италии

Никита Бородкин

Журналист Владимир Соловьев высказался о конфискации имущества властями Италии. Как сообщает «Слово и дело», телеведущий заявил, что в свете последних событий стало понятно, насколько бесчестны правительства стран Европы.

Соловьев отреагировал на конфискацию своего имущества в Италии
Фото: ТАССТАСС

По словам Соловьева, власти европейских государств руководствуются двойными стандартами, из-за чего в подобной ситуации может оказаться любой гражданин России, у которого есть имущество за границей. Собственные законы они якобы нарушают, когда им хочется.

«Пусть подавятся», — добавил он.

Кроме того, телеведущий раскритиковал Эстонию, Латвию и Литву, которые решили аннулировать визы всех россиян. Соловьев отметил, что государства имеют статус «шавок-подхалимов Евросоюза».

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Напомним, что у Соловьева в Италии есть вилла — она находится на берегу озера Комо.

Общество,Владимир Соловьев,Вася Ложкин,ЕС,
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