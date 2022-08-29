44% интернет-пользователей сталкивались с утечкой данных

Порядка 44% пользователей интернета в РФ сталкивались в I полугодии этого года с утечкой персональных данных, а каждый четвертый опрошенный сталкивался с утечкой данных неоднократно. Об этом сказано в исследовании страховой группы "Альфа Страхование", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"44% активных пользователей интернета в первой половине 2022 г. столкнулись с утечкой персональных данных. При этом каждый четвертый респондент попадал в эту ситуацию не один раз", - сказано в исследовании.

Каждый четвертый респондент, согласно исследованию, указал на то, что в этом году столкнулся с ростом спам-звонков. Помимо этого, 15,5% опрошенных отметили, что их данные появились в подписках на сервисы, которые они не оформляли. "14% респондентов сообщили о том, что в результате утраты персональных данных с их банковских карт неправомерно списывали деньги. Также пострадавшие жалуются на шантаж со стороны злоумышленников, вымогательство денег", - отмечается в итогах опроса.