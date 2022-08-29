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26 минут назад

Эксперт рекомендовал с началом учебного года носить маски

ТАСС

Маски рекомендуется носить в образовательных учреждениях с началом учебного года, сообщил ТАСС главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Также он рекомендовал при возможности работать удаленно.

Россиянам рекомендовали с началом учебного года носить маски
Фото: ТАССТАСС

"Конечно, маски нужны. Дистанцирование, мытье рук, работа по возможности удаленно, если это не навредит производству. Нужно всячески уменьшать контакты между людьми. В транспорте, например, это невозможно, хорошо бы, чтобы там люди носили маски. С началом учебного года в образовательных учреждениях я бы рекомендовал носить маски", - сказал он.

При этом, по словам эксперта, возвращение россиян из отпусков и начало учебного года не окажет сильного влияния на пандемию коронавируса. "Ничего особенного не привезут, привезут все то же самое. Эти варианты "омикрона" уже охватывают весь мир, и никто уже ничего нового не привезет. Возвращение из отпусков и начало учебного года сильно не повлияет на эпидемию", - добавил он.

Общество,Анатолий Альтштейн,
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