Россиянам рекомендовали с началом учебного года носить маски

Маски рекомендуется носить в образовательных учреждениях с началом учебного года, сообщил ТАСС главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Также он рекомендовал при возможности работать удаленно.
"Конечно, маски нужны. Дистанцирование, мытье рук, работа по возможности удаленно, если это не навредит производству. Нужно всячески уменьшать контакты между людьми. В транспорте, например, это невозможно, хорошо бы, чтобы там люди носили маски. С началом учебного года в образовательных учреждениях я бы рекомендовал носить маски", - сказал он.
При этом, по словам эксперта, возвращение россиян из отпусков и начало учебного года не окажет сильного влияния на пандемию коронавируса. "Ничего особенного не привезут, привезут все то же самое. Эти варианты "омикрона" уже охватывают весь мир, и никто уже ничего нового не привезет. Возвращение из отпусков и начало учебного года сильно не повлияет на эпидемию", - добавил он.