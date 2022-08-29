Соловьев отреагировал на конфискацию своего имущества в Италии

Власти Италии ранее конфисковали имущество ВладимираСоловьева. Телеведущий прокомментировал ситуацию в эфире своей авторской передачи.

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В свете последних событий, по словам Соловьева, стало понятно, насколько бесчестны власти европейских стран. Они имеют двойные стандарты, поэтому в подобной ситуации может оказаться любой гражданин, имеющий активы за рубежом.

По словам телеведущего, собственные законы они с легкостью нарушают, когда им этого хочется.

«Пусть подавятся!» — заключил Соловьев.