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28 минут назад

Соловьев заявил о бесчестии властей Италии после конфискации его имущества

Слово и Дело

Власти Италии ранее конфисковали имущество ВладимираСоловьева. Телеведущий прокомментировал ситуацию в эфире своей авторской передачи.

Соловьев отреагировал на конфискацию своего имущества в Италии
Фото: ТАССТАСС

В свете последних событий, по словам Соловьева, стало понятно, насколько бесчестны власти европейских стран. Они имеют двойные стандарты, поэтому в подобной ситуации может оказаться любой гражданин, имеющий активы за рубежом.

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По словам телеведущего, собственные законы они с легкостью нарушают, когда им этого хочется.

«Пусть подавятся!» — заключил Соловьев.

Он также отметил статус «шавок-подхалимов Евросоюза» уЭстонии, Латвии и Литвы. Данные государства ранее решили аннулировать визы всемроссийским гражданам.

Вася Ложкин,ЕС,
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