Туристы рассказали о вертолетах и ПВО в Крыму

«Когда были взрывы на авиабазе, люди подумали, что все, началось. Но оказалось, что все более или менее в порядке, ПВО работают, всех защищают, так что паника прошла. Сейчас, конечно, есть небольшой отток, но это просто из-за того, что многие отдыхают семьями, а скоро 1 сентября, детей нужно вести в школу. Ничего критичного тут нет», — считает Светлана.