Август в Москве побил рекорд за всю историю наблюдений

Август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Побит рекорд аномально теплого 2010 года. Такие данные привел руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений», - сказал синоптик.

По его словам, вторая половина месяца была очень жаркая, установился мощный антициклон. В итоге нынешний август признан самым жарким за всю историю регулярных метеонаблюдений в Москве. Они ведутся 143 года.