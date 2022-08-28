В Сочи разрешили летать через закрытые зоны

Российские авиакомпании получили разрешение на «спрямленные» полеты в Сочи. Перелеты будут осуществляться через часть закрытого воздушного пространства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.
Источник подчеркнул, что в понедельник, 29 августа, пройдет совещание, на котором руководству компаний будут разъяснены детали полетов.
Во вторник воздушные суда смогут осуществлять «спрямленные» полеты, дополнил собеседник агентства. По его данным, спрямление маршрутов позволит сократить время перелетов на 30-35 минут.
Напомним, что после начала спецоперации Россия закрыла часть воздушного пространства на юге, а также в центральной части страны, для пролета гражданских бортов.