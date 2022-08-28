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24 минуты назад

Полуголые девушки устроили фотосессию около здания российского университета

Lenta.ru

Полуголые девушки устроили фотосессию около здания Уральского государственного университета имени А.М. Горького (УрГУ) в Екатеринбурге. Видео с места событий публикует Telegram-канал издания «Федерал Пресс».

Полуголые девушки устроили фотосессию возле российского университета
Фото: кадр видеокадр видео

На кадрах видно, как девушки позируют с чемоданом на розовом покрывале и шлепают друг друга по ягодицам.

Ранее в сети появились кадры с выступления учеников екатеринбургского лицея №12, на которых лицеисты снимают рубашки и танцуют с голым торсом и перетянутыми крест-накрест тонкими ремешками.

В комментариях номер называли Содомом и «развратным ЛГБТ-танцем». Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов потребовал уволить директора образовательного учреждения.

Общество,Юрий Биктуганов,
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