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9 минут назад

Патриарх Кирилл вручил Николаю Дроздову орден святого Сергия Радонежского I степени

ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил зоолога и телеведущего Николая Дроздова за содействие в сохранении традиционных ценностей орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени. Высокую награду Русской православной церкви патриарх вручил Дроздову после воскресной литургии в храме Христа Спасителя, отметив его "замечательные заслуги перед церковью и перед Отечеством".

Патриарх Кирилл наградил Николая Дроздова орденом Сергия Радонежского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в оглашенном в храме патриаршем указе, Дроздов удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского I степени "во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 85-летием со дня рождения".

"Совершенно заслуженно вы его сегодня получаете. Благодарю сердечно вас, дорогой мой брат, за все то, что вы делаете для народа нашего, для страны нашей. В передачах телевизионных, в ваших путешествиях вы как будто делаете обычное земное дело, но в этом земном деле есть некое небесное измерение. И вот за это мы вас все любим, благодарим", - сказал предстоятель РПЦ.

Николай Дроздов - российский зоолог и телеведущий, академик РАЕН. Ведущий научно-популярной телепередачи "В мире животных" (1977-2019).

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