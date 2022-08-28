Патриарх Кирилл наградил Николая Дроздова орденом Сергия Радонежского

"Совершенно заслуженно вы его сегодня получаете. Благодарю сердечно вас, дорогой мой брат, за все то, что вы делаете для народа нашего, для страны нашей. В передачах телевизионных, в ваших путешествиях вы как будто делаете обычное земное дело, но в этом земном деле есть некое небесное измерение. И вот за это мы вас все любим, благодарим", - сказал предстоятель РПЦ.