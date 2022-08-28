Патриарх Кирилл наградил Николая Дроздова орденом Сергия Радонежского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил зоолога и телеведущего Николая Дроздова за содействие в сохранении традиционных ценностей орденом Преподобного Сергия Радонежского I степени. Высокую награду Русской православной церкви патриарх вручил Дроздову после воскресной литургии в храме Христа Спасителя, отметив его "замечательные заслуги перед церковью и перед Отечеством".
Как говорится в оглашенном в храме патриаршем указе, Дроздов удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского I степени "во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 85-летием со дня рождения".
"Совершенно заслуженно вы его сегодня получаете. Благодарю сердечно вас, дорогой мой брат, за все то, что вы делаете для народа нашего, для страны нашей. В передачах телевизионных, в ваших путешествиях вы как будто делаете обычное земное дело, но в этом земном деле есть некое небесное измерение. И вот за это мы вас все любим, благодарим", - сказал предстоятель РПЦ.
Николай Дроздов - российский зоолог и телеведущий, академик РАЕН. Ведущий научно-популярной телепередачи "В мире животных" (1977-2019).