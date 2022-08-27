Не заражение крови: названа настоящая причина смерти актера Максима Пинскера

Бывшая жена актёра Максима Пинскера опровергла появившиеся ранее сообщения о том, что причиной его смерти стало заражение крови. Эти сведения основывались на сообщении сына актёра Якова Пинскера.

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По словам Ирины, которая опирается на заключение морга, настоящей причиной кончины актёра стала остановка дыхания, вызванная пневмонией. При этом воспаление лёгких не было вызвано коронавирусом. Свою роль сыграла и сердечная недостаточность актёра, передаёт MK.RU.

Состояние здоровье 58-летнего Пинскера резко ухудшилось после его возвращения из Калуги, где он был на съёмках. Врачам прибывшей по вызову "скорой помощи" спасти артиста не удалось.