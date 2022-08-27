Не заражение крови: названа настоящая причина смерти актера Максима Пинскера

Бывшая жена актёра Максима Пинскера опровергла появившиеся ранее сообщения о том, что причиной его смерти стало заражение крови. Эти сведения основывались на сообщении сына актёра Якова Пинскера.
По словам Ирины, которая опирается на заключение морга, настоящей причиной кончины актёра стала остановка дыхания, вызванная пневмонией. При этом воспаление лёгких не было вызвано коронавирусом. Свою роль сыграла и сердечная недостаточность актёра, передаёт MK.RU.
Состояние здоровье 58-летнего Пинскера резко ухудшилось после его возвращения из Калуги, где он был на съёмках. Врачам прибывшей по вызову "скорой помощи" спасти артиста не удалось.
Пинскер в основном известен второстепенными, но запоминающимися ролями. Он играл в сериалах "Последний министр", "Ранетки", "Кремлёвские курсанты", "Физрук", "Молодёжка", "Саранча", "Час Волкова", "Интерны", "Колл-центр", в фильмах "Дурак" и "Легенда о Коловрате", в ряде других проектов.