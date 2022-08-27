«В декабре наступит тихий ужас»

Синоптики рассказали о том, как начнется зима в различных регионах нашей страны. По прогнозам специалистов, декабрь этого года вполне может войти в историю и отличиться довольно безумной погодой. Метеорологи считают, что ситуацию, которая будет наблюдаться в декабре, можно будет заранее охарактеризовать фразой «тихий ужас», сообщает PRIMPRESS.

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По словам синоптиков, зима в России должна начаться сразу же с очень сильных холодов. В целом первый месяц зимнего сезона может побить рекорды по низким температурам, а холодно должно быть в это время почти на всей территории страны.

Например, даже на юге Краснодарского края, где в это время обычно держится еще достаточно комфортная погода, в декабре этого года должно сильно похолодать. Снегопады российский юг вряд ли засыпят, но синоптики обещают, что столбики термометров там будут опускаться местами до минус десяти градусов, чего не было уже давно.

Что касается регионов центральной России, там декабрь возьмет сразу с места в карьер, поскольку морозы будут доходить до минус 20 и даже 30 градусов. Такая ситуация в начале зимы должна будет наблюдаться как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Так что по таким показателям погода может установить новые рекорды декабря.