Россиянам рассказали об изменениях с 1 сентября

В сентябре вступит в силу ряд нововведений в российском законодательстве. В частности, вступят в силу новые правила назначения платежей за ЖКХ, будет упрощена система назначения пособий и соцвыплат. Об этом пишет «Российская газета».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В сентябре заработает новый механизм выдачи социальных пособий и выплат. Они будут назначаться без справок, по заявлению или в так называемом «проактивном порядке», то есть по факту принадлежности потенциального получателя к соответствующей категории.

Порядок начисления коммунальных платежей также будет изменен. В квитанциях появится отдельный платеж за сточные воды. Плата за коммунальные услуги, основанная на показаниях приборов учета, будет рассчитываться за определенный период, например, с 25 по 25 число месяца.

Механизм «борьбы» с проблемными соседями будет ужесточен. В случае, если собственник не производит необходимый ремонт (не вставляет выбитые стекла, двери), устроил в квартире производственный цех, власти вынесут ему предупреждение. Если оно не подействует, будут приняты более строгие меры.

Согласно поправкам в Жилищный кодекс, собственникам жилья будет запрещено дробление квартир на доли менее 6 кв.м. По данным газеты, это изменение направлено на борьбу с «резиновыми квартирами» - объектами недвижимости, в которых чрезмерное количество владельцев.