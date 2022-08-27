Юлия Барановская попала под обстрел в Донецке

PR-директор Юлии Барановской Петро Шекшеев рассказал, что телеведущая попала в Донецке под обстрел. Вместе со съемочной группой она успела укрыться в бомбоубежище. Об этом пишет портал «Подъём».

Фото: ТАСС ТАСС

Шекшеев уточнил, что журналисты остановились в гостинице Park Inn. Сразу после начала обстрела они спустились в бомбоубежище, где провели 40 минут.

По его словам, ни один снаряд не попал в гостиницу. Пострадали только машины, которые были припаркованы рядом с ней.

Барановская работает в регионе свыше четырех месяцев, ведет проект «Женщины Донбасса». Материалы для него она собирала в Ясиноватой, Мариуполе, Дебальцево и других населенных пунктах, пояснил Шекшеев.