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1 час назад

Юлия Барановская попала под обстрел в Донецке

Илья Родин

PR-директор Юлии Барановской Петро Шекшеев рассказал, что телеведущая попала в Донецке под обстрел. Вместе со съемочной группой она успела укрыться в бомбоубежище. Об этом пишет портал «Подъём».

Юлия Барановская попала под обстрел в Донецке
Фото: ТАССТАСС

Шекшеев уточнил, что журналисты остановились в гостинице Park Inn. Сразу после начала обстрела они спустились в бомбоубежище, где провели 40 минут.

По его словам, ни один снаряд не попал в гостиницу. Пострадали только машины, которые были припаркованы рядом с ней.

Барановская работает в регионе свыше четырех месяцев, ведет проект «Женщины Донбасса». Материалы для него она собирала в Ясиноватой, Мариуполе, Дебальцево и других населенных пунктах, пояснил Шекшеев.

Он отметил, что в рамках проекта планируется снять 30 историй о жительницах ЛНР и ДНР. Работа осложняется обстрелами и другими факторами.

Общество,Петро Шекшеев,Юлия Барановская,
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